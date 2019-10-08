В ночь с 8 на 9 октября в северном полушарии можно наблюдать пик метеорного потока Дракониды. Он появляется каждый год, когда в октябре Земля проходит сквозь шлейф частичек кометы Джакобини-Циннер (отсюда еще одно название потока Джакобиниды - Ред.). Это не самый яркий и обильный "звездопад", но точно один из самых зрелищных. По сравнению с другими метеорными потоками Дракониды медленнее. На небе можно успеть заметить, плавное движение метеоров, которые вспыхивают оранжевым или желтым светом.

Когда и где смотреть

Интенсивность этого "звездного дождя" не очень высокая - до 15 метеоров в час. Хотя каждый год она может меняться, достигая и сотни светящихся частичек в час.

Лучшее время для наблюдений - после 22:00. Ориентир - северо-западная часть ночного неба, в районе созвездия Дракона, чуть левее и выше Большой Медведицы.

Луна будет за горизонтом, а на большей части Украины прогнозируют ночью переменную облачность, так что шансы насладиться этим астрономическим явлением есть. Стоит не забывать про простое правило: чем меньше источников света поблизости, тем ярче кажутся метеоры. Поэтому идеальны для наблюдения места удаленные от городских огней.

Что такое "звездопад" Дракониды

Несмотря на устоявшееся название, звезды сегодня падать не будут. Яркие вспышки - это несущиеся на скорости частички хвоста кометы, сгорающие в земной атмосфере. Обычно хвост кометы состоит из осколков астероидов, пыли, частичек газа или льда. Наблюдать его можно вплоть до 10 октября.

Кстати, в конце октября жителей северного полушария ждет еще один метеорный поток - Ориониды. Это быстрый и многочисленный поток, оставляющий вспышки белого цвета.