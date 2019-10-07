Американский министр энергетики Рик Перри отрицает, что заставлял украинские власти нанимать определенных людей в совет директоров НАК Нафтогаз Украины.

Он утверждает, что только давал рекомендации по запросу правительства страны, передает Reuters.

Также Перри назвал информацию, которая была опубликована в Associated Press "попросту неверной".

"Я имею в виду, что это полностью выдуманная история, мягко говоря. Мы дали рекомендации по запросу украинского правительства, и мы будем делать это и дальше", - заявил министр на пресс-конференции в Вильнюсе, где он находится с визитом.

По информации Associated Press, ряд бизнесменов, связанных с американским лидером Дональдом Трампом, пытались сменить руководство Нафтогаза, чтобы получать выгодные контракты для себя.

По их плану, место Андрея Коболева должен был занять другой топ-менеджер компании - Андрей Фаворов. Но план был нарушен победой президента Зеленского на выборах президента. В ближайшее время Рик Перри приложит усилия для создания более дружественной управленческой команды в Нафтогазе, написало агентство.

Также мы писали, что окружение Трампа добивалось увольнения близкого к Соросу главы "Нефтегаза" Коболева.