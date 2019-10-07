Аргентинский футболист Эзекиель Эсперон скончался после падения с шестого этажа.

Об этом сообщает таблоид The Sun. 23-летний Эсперон был доставлен в больницу Буэнос-Айреса, но спасти его так и не удалось. Последние семь месяцев он находился в статусе свободного агента.

Трагедия произошла во время вечеринки примерно в 3 утра 6 октября в одном из районов Буэнос-Айреса. Футболист находился на балконе с друзьями и оперся на перила, но они оказались незакреплены.

Эсперон начинал профессиональную карьеру в аргентинском клубе "Олл Бойз". Затем он выступал в Бразилии и Мексике. Его последним клубом стал мексиканский "Атланте".

Пресс-служба мексиканской команды выразила соболезнования семье футболиста. Также с сообщением выступила пресс-служба "Олл Бойз". За "Атланту" во всех турнирах он провел 33 матча.

Эзекиель Эсперон, фото - Twitter

Ранее "Страна" сообщала, что умер футболист Фернандо Риксен, которому установили памятник при жизни.

Также мы рассказывали, что Роналду стал лучшим игроком года в Португалии.