В Днепре спасатели ликвидируют последствия утечки из автомобильной цистерны неизвестного вещества. Лишь спустя некоторое время спасателям удалось выяснить состав вещества.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"7 октября 13:04 в Службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного службы "102", что по адресу город Днепр, на углу улиц Журналистов и Винокурова, на обочине дороги стоит автомобильная цистерна без тягача, из которой вытекает неизвестное вещество. На место происшествия были направлены работники ГСЧС 18-й государственной пожарно-спасательной части, специалисты аварийно-спасательного отряда специального назначения и представители оперативно-координационного центра Главного управления", - говорится в сообщении.

По словам фирмы перевозчика, в емкости транспортировали 15 тонн раствора хлорид железа из города Львов в город Днепр.

На месте происшествия спасатели перелили вещество из цистерны в емкости, а территорию очистили. Обошлось без пострадавших.

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