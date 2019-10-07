Популярность президента Украины Владимира Зеленского в социальных сетях начала стремительно падать. Об этом свидетельствуют данные статистики телеграм-канала "Команда Зеленского", которые разместила на своей странице в Facebook пользователь Катя Костюковская.

"В телеге есть канал "Команда Зеленского" Из любопытства посмотрела на динамику подписок... Очень показательно, как по мне. Все по данным тгстат, кто не верит – легко проверить", - пишет автор поста.

Так, согласно данным статистики канала, только с 23 сентября по 6 октября от него отписались более четырех тысяч подписчиков. Сейчас на канал подписаны 163,4 тысяч человек, а еще в конце сентября их было около 168 тысяч.

Однако статистика за 90 дней оказалась не менее удручающей для команды президента. По информации мессенджера, пик подъема группы пришелся на начало августа, когда количество подписчиков практически достигло 180 тысяч. Однако после этого начался резкий спад, который длится до сих пор. За это время канал Зеленского лишился почти 17 тысяч человек.

Фото: Facebook/Катя Костюковская

Напомним, в апреле этого года Владимир Зеленский одержал уверенную победу на президентских выборах - его поддержали 13 541 530 украинцев или 73,22% избирателей.

Как сообщалось, 3 августа ЦИК установила официальные результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном округе. Согласно протоколу Комиссии, за партию Зеленского "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей.