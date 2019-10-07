Экс-топ-менеджер Коломойского Александр Ткаченко подтвердил, что метит в кресло главы КГГА
Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко подтвердил, что подал декларацию в НАПК на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Подтверждение прозвучало в эфире радио "НВ".
Ткаченко сказал, что действительно подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в которой указал, что претендует на пост руководителя КГГА. Однако намекнул, что утверждение его кандидатуры президентом еще не гарантировано
"Там есть такая ключевая фраза - "может". Предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента", - сказал Ткаченко.
"Страна" перечисляла, какую собственность указал в декларации Ткаченко, претендующий на место главы КГГА.
"Страна" перечисляла, какую собственность указал в декларации Ткаченко, претендующий на место главы КГГА.
Видео: YouTube/ Радіо НВ
"Страна" перечисляла, какую собственность указал в декларации Ткаченко, претендующий на место главы КГГА.
Напомним, 4 сентября Кабинет министров на заседании принял решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА.