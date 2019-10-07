В НАПК завершили работу по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра. Об этом сообщила пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook.

"Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра", - говорится в сообщении.

Как сообщается, всего было открыто 596 документов в отношении 117 человек.

Скриншот: Facebook/Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК

Напомним, 16 сентября главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление своего предшественника Анатолия Матиоса, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.

4 октября НАПК на своем заседании приняло решение об открытии доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра.