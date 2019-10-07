Под Харьковом воры пытались обчистить банкомат "Привата" с помощью воздушных шариков. Фото
В селе Наталино Харьковской области злоумышленники попробовали ограбить банкомат "ПриватБанка", использовав воздушные шарики.
Об этом передает NewsRoom со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Происшествие случилось в ночь на 6 октября. В полицию обратился сотрудник службы безопасности областного отделения "Приватбанка".
Он сообщил, что около 03:30 к банкомату на фасаде магазина "Юлия" подъехали двое неизвестных на мопеде. В руках они держали какие-то трубки и несколько надувных шаров. Что было в шарах - не сообщается.
Несколько минут грабители возились возле банкомата, но в итоге уехали ни с чем.
Фото: newsroom.kh.ua
Правоохранители открыли уголовное производство по ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража).
В мае "Страна" сообщала, что в поселке Слобожанское Харьковской области воры дистанционно взорвали и ограбили банкомат.
Летом история повторилась, но уже с банкоматом в Роганском жилмассиве Харькова.