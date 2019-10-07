В понедельник, 7 октября, стали известны имена семи претендентов на пост заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины. Об этом свидетельствуют электронные декларации чиновников.

Как узнала "Страна", электронные декларации в качестве кандидата на должность заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины подали следующие лица:

1. Балабан Винидикт Винидиктович

2. Барсов Сергей Александрович

3. Зелди Роберт Дезидерович

4. Корень Сергей Александрович

5. Петухов Сергей Игоревич

6. Хрущелев Константин Леонидович

7. Шендрик Денис Валерьевич

Ранее стало известно, что дело экс-главы ГФС Насирова ушло в Антикоррупционный суд. Как сообщалось, кассационный админсуд Верховного суда Украины отменил решение судов предыдущих инстанций о том, что экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров выполнял лишь "церемониальную функцию", подписывая незаконные рассрочки по уплате налогов на 2 млрд грн компаниям беглого нардепа Александра Онищенко. И теперь дело рассмотрит Высший Антикоррупционный суд Украины.

Также мы писали, что в ГФС уволили главного таможенника Одессы Александра Власова.