После ареста Пашинского Андрей Портнов обратился к Порошенко
Юрист Андрей Портнов обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко по поводу ареста Сергея Пашинского и дал понять, что бывший глава государства может стать следующим представителем прежней власти, который отправится в тюрьму.
Об этом Портнов, команда которого добилась возобновление дела против Пашинского, написал в своем Facebook.
Портнов выразил надежду, что Порошенко правильно оценил ситуацию с Пашинским.
"Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора", - написал Портнов.
Скриншот: Facebook/ portnov.andrey.ukraine
Он также отметил, что посадки топовых политиков должны стать "уроком для всех на десятки лет".
Ранее "Страна" приводила слова адвоката Пашинского о том, что его подзащитного могут убить в СИЗО как одного из главных врагов Кремля.
Мы также писали, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, досудебное расследование в рамках которых проводит ГБР.