Юрист Андрей Портнов обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко по поводу ареста Сергея Пашинского и дал понять, что бывший глава государства может стать следующим представителем прежней власти, который отправится в тюрьму.

Об этом Портнов, команда которого добилась возобновление дела против Пашинского, написал в своем Facebook.

Портнов выразил надежду, что Порошенко правильно оценил ситуацию с Пашинским.

"Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора", - написал Портнов.

Скриншот: Facebook/ portnov.andrey.ukraine

Он также отметил, что посадки топовых политиков должны стать "уроком для всех на десятки лет".

Ранее "Страна" приводила слова адвоката Пашинского о том, что его подзащитного могут убить в СИЗО как одного из главных врагов Кремля.

Мы также писали, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, досудебное расследование в рамках которых проводит ГБР.