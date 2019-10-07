Доли в стройкомпании Укрбуд приобрели Евгений Дикин и Василий Полевой. Об этом говорят данные, которые были опубликованы в системе Youcontrol.

Как указано в реестре, им принадлежит по 50% компании. Размер взноса в уставный фонд составил 17,6 млн грн.

Дикин занимает должность руководителя ООО "Билдинг групп плюс", которая специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием.

Полевой является совладельцем аграрной компании Хмельница Зернотрейд и кооператива Садовое общество "Серпень".

Генеральным директором "Укрбуда" остался Олег Майборода.

20 сентября Максим Микитась, экс-президент Укрбуд Девелопмент, сообщил о выходе из состава акционеров компании. Имя нового владельца Микитась отказался называть, сославшись на "условия сделки". Предыдущим номинальным владельцем "Укрбуда" числилась британская компания Базерт Девелопмент Елелпи, а конечным бенефициаром – Яна Левенец.

В своей декларации за 2019 года, Микитась указал себя бенефициаром Базерт Девелопмент Елелпи.

По данным издания НВ Бизнес, корпорация Укрбуд Девелопмент могла перейти в сферу влияния генерального директора SAGA Development Андрея Вавриша - друга главы Офиса президента Андрея Богдана.