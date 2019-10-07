Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство и назначил на 31 октября подготовительное заседание по иску мэра столицы Виталия Кличко к Кабинету министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку. Об этом сообщается на сайте суда.

Кличко в иске попросил суд признать противоправными действия Кабинета министров о внесении президенту Украины представления от 4 сентября об увольнении мэра с должности главы Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий Петра Порошенко. Кроме того, Кличко просит отменить представление премьер-министра, датированное 4 сентября, об увольнении его, истца, с должности главы КГГА.

Напомним, Кличко подал в суд на Кабмин, Гончарука, а также главу Офиса Андрея Богдана из-за решения о его увольнении с поста главы КГГА 30 сентября.

В тот же день адвокат мэра объяснил, на каком основании тот собирается судиться с представителями государственной власти.