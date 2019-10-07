Возле Лукьяновского рынка в Шевченковском районе Киева 6 октября мужчина мешал съемке телесюжета одного из каналов, из-за чего полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вчера в управление полиции с заявлением обратилась журналистка одного из телеканалов. По ее словам, около 15:25 на улице Ильенко во время видеосъемки между сотрудниками канала и охранником возник конфликт. Охранник препятствовал съемке и пытался повредить аппаратуру.

Следственно-оперативная группа управления полиции прибыла на место происшествия и задокументировала детали правонарушения и опросила заявителя и оператора.

По этому факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения мужчине, который совершил правонарушение.

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