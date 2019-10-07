Футбольная команда запорожский "Металлург" уволила главного тренера Ивана Богатыря. Контракт с наставником был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Об этом сообщили в пресс-службе футбольной команды "Металлург".

Иван Богатырь Фото: mfcmetalurg.com

Как сообщается, под руководством Богатыря "Металлург" в Первой лиге смог победить лишь однажды из всех 12 матчей, проиграв аж десять матчей. В данный момент команда находится на последнем месте в лиге.

Исполняющим обязанности главного тренера "Металлурга" назначен бывший полузащитник запорожцев Алексей Годин.

В последнем матче "Металлург" дома проиграл "Волыни" (1:3). В следующем туре Первой лиги запорожцы сыграют на выезде против "Прикарпатья".

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