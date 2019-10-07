Названы сроки легализации майнинга и криптовалют в Украине
В Министерстве цифровой трансформации планируют в течение ближайших двух-трех лет легализовать майнинг, привлечь в Украину международные криптовалютные биржи, а также перевести государственные реестры на блокчейн.
Об этом представители власти заявили на открытой встрече украинского блокчейн-сообщества, говорится в сообщении ведомства.
Там напомнили, что согласно опубликованному на прошлой неделе Положения, Минцифры отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере ИТ-индустрии.
"Поэтому вопрос внедрения технологии блокчейн, ее применение в государственном управлении и развитии виртуальных активов является чрезвычайно насущными для Минцифры", - отметили в пресс-службе.
Таким образом, в планы государства на следующие два-три года входит следующее:
- Прежде всего необходимо законодательно определить терминологию. В частности, путем внесения изменений в Закон "О публичных реестрах" и одобрение этого документа.
- Наработать компромиссный вариант налогообложения в этой сфере.
- К лету следующего года имплементировать рекомендации Международной группы по противодействию отмыванию "грязных денег" (ФАТФ).
- Ввести технологию блокчейн в государственных реестрах.
- Легализовать майнинг, привлечь в Украину международные криптовалютные биржи.
- Исключить злоупотребления на рынке виртуальных активов.
- Сделать Украину конкурентоспособной на мировом рынке виртуальных активов, привлечь в страну иностранные компании и инвесторов.
Участники встречи отметили, что пока существует взаимопонимание между народными депутатами, которые курируют этот вопрос в парламенте, Минцифрой и рынком. И работа по созданию законодательной и нормативной базы проводится совместно.
Напомним, что Telegram в тайне готовит запуск своей криптовалюты Gram в ближайшие два месяца.
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