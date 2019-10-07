Валютные торги на межбанковском валютном рынке в понедельник, 7 октября, закончились 10-копеечным падением доллара до 24,65-24,73 грн/$. Об этом сообщил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

Как отмечается, несмотря на это, в течение дня финансисты скептически относились к возможному укреплению гривны.

"Сегодня рынок открылся на уровне 24,78-24,83 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали рост до дневного максимума 24,885-24,92 грн/$ с последующей коррекцией до 24,84-24,87 при завершении сессии", – рассказал Куринной.

Объем сегодняшних торгов финансисты оценили в скромные $90 млн.

"Банки сегодня активно скупали валюту на позицию, ожидая повышенного спроса на фоне предстоящего погашения ОВГЗ в объеме 6 млрд грн. Однако слишком увлеклись. И к концу дня некоторым даже пришлось распродавать валюту, чтобы не нарушить нормативы. На узком рынке это и привело к снижению котировок", – пояснил UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Объем свободной ликвидности вырос на 2 млрд грн и составил 104,1 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 3,5 млрд грн и составили 44,8 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 5,5 млрд грн до 59,3 млрд грн.

"Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали календарный период вывода дивидендов нерезидентами, подготовка к завтрашнему аукциону Минфина, вновь анонсировавшего скромные объемы размещения ОВГЗ до 3 млрд грн. на сроки до 3-х лет, сохраняющееся "осеннее обострение" на наличном рынке, проявляющееся в курсовом отрыве от межбанка, что создает почву для спекулятивных переливов валюты", – резюмировал Олег Куринной.

По его мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 24,80-24,90 грн/$. Однако

Торги на наличном рынке сегодня открылись в коридоре 25,05-25,15 грн/$. Но в завершении дня долларом в банковских кассах торговали в среднем в диапазоне 25,15-25,20 грн/$. Выкупали валюту у населения в диапазоне 24,50-25,10 грн/$.

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