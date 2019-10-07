Блогерша с десятками миллионов подписчиков, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст вместе с сестрой Кортни крестили троих детей во время своего визита в Армению.

Об этом сообщает "Лента.ру".

Обряд прошел 7 октября в Эчмиадзинском монастыре - духовном центре Армянской апостольской церкви и резиденции католикоса всех армян. Крестным отцом детей стал один из дьяконов Эчмиадзина. Какие именно дети сестер Кардашьян были крещены в Армении, пока не известно. У Ким Кардашьян и ее мужа Канье Уэста четверо детей, в том числе двое, рожденных суррогатной матерью. А Кортни трое детей от бывшего гражданского мужа Скота Дисика.



Ким со своими старшими детьми. Фото: Instagram/ kimkardashian

Сестры Кардашьян прибыли в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT 2019.

Вчера Ким выкладывала в соцсети свою архивную фотографию, на которой она позирует вместе с Кортни. Снимок она подписала: "Время ехать в Армению".

Ким Кардашьян и ее сестра Кортни. Фото: Instagram/ kimkardashian

Ранее мы сообщали о признании Ким, что она больна псориазом.

Также мы показывали фото сестры Ким Кайли Дженнер в голом виде.