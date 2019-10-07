Совет национальной безопасности и обороны Украины не располагает детальной информацией, на что будут израсходованы заложенные в проекте Госбюджета на 2020 год 28 млрд грн.

Об этом говорится в ответе Аппарата СНБОУ на информационный запрос Украинских новостей.

В Аппарате подтвердили, что действительно формировали бюджетный запрос на соответствующею сумму, но тратить ее, по их словам, будет не само СНБОУ. "Из указанной суммы расходы для нужд Аппарата СНБО Украины предусмотрены в сумме 177,7 млн грн. Остальные средства предусмотрены Министерством финансов Украины, как дополнительный финансовый ресурс к граничным расходам для нужд всех органов сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в ответе.

При этом, в СНБОУ не смогли пояснить, по каким направлениям и на какие цели будут направляться заложенные в проекте бюджета по статье 65010000, распорядителями которой они являются, заложенные 28,2 млрд грн. Также в ответе не уточняется, будет ли СНБО самостоятельно, как распорядитель бюджетной статьи, распределять эти средства по своему усмотрению.

При этом, в ответе уточняется, что на нужды Аппарата СНБОУ, как и в 2019 году, будет распределено 177,7 млн грн. На "расходы потребления" - 126,1 млн, из которых 85,9 млн – на фонд зарплаты и 51,6 млн на развитие.

Напомним, что Данилюк подтвердил, что катализатором его ухода из СНБО стала ситуация вокруг Приватбанка.

Также мы публиковали таблицу с распределением расходов в проекте бюджета-2020.