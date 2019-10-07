Российские следственные органы попросили заочно арестовать владельца девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Как отмечается, бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (части 4 статьи 159 Уголовного кодекса). Он объявлен в розыск. Заседание по избранию меры пресечения назначено на 11 октября, добавила пресс-служба.

В субботу, 5 октября, суд говорил агентству, что следствие просит арестовать брата Павла Фукса Романа, бывшего совладельца сети блинных "Теремок". Теперь суд утверждает, что эта информация была некорректной. В базе данных суда была ошибка, которая уже устранена, заявила РБК пресс-служба. О том, что у следствия возникли претензии к Роману Фуксу, сообщал также источник ТАСС, близкий к следствию. По его словам, Роман Фукс также объявлен в розыск.

Пресс-служба суда не уточнила, в связи с каким делом Павлу Фуксу предъявлено обвинение. MosCityGroup была застройщиком жилого комплекса Sky House площадью почти 145 000 кв. м на Мытной улице в Москве. Строить дома начинала компания "Олтэр", созданная Романом Фуксом. В конце 2018 против застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве: следствие полагает, что компания не по назначению использовала средства дольщиков. Дом построен, но до сих пор не введен в эксплуатацию.

Напомним, Павел Фукс вошел в санкционный список украинских граждан, против которых в РФ ввели санкции в ноябре прошлого года. С 2010-го по 2015 год Фукс являлся акционером Совкомбанка.

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