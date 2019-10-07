У Владимира Зеленского - точнее у его силовиков - первая громкая посадка. За решетку отправился экс-нардеп Сергей Пашинский, который в декабре 2016 года стрелял в человека.

Бывший "фронтовик" арестован и проведет в СИЗО два месяца - до 4 декабря. Залог за него вносить запретили.

Репортаж из суда провела "Страна".

Это беспрецедентная мера пресечения для людей уровня Пашинского. При Порошенко этот нардеп был куратором украинской оборонки, да и вообще очень влиятельным человеком. Считался одним из ближайших соратников бывшего и.о. президента и секретаря СНБО Александра Турчинова.

А уже через несколько месяцев после поражения Порошенко Сергей Пашинский отправился в Лукьяновское СИЗО.

"Страна" вспоминает фабулу дела Пашинского.

В кого и зачем стрелял Пашинский

В новогоднюю ночь, поздно вечером 31 декабря 2016 года, в Киевской области, недалеко от дома Пашинского произошел конфликт, который закончился стрельбой.

Из зарегистрированного пистолета Glock 19 стрелял Пашинский. В результате был ранен местный житель Вячеслав Химикус, он получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Инцидент произошел на дороге недалеко от Василькова.

Версия Пашинского. По словам нардепа, он с женой ехал по темной дороге в лесу и из-за выключенных габаритов чужого авто на обочине, он едва не врезался в него.

За рулем, со слов Пашинского, была его супруга, которая остановилась и, приоткрыв дверь, сделала замечание водителю микроавтобуса. Но тот якобы пригрозил ей изнасилованием в неестественной форме. После чего разбираться пошел Пашинский.

Сегодня на суде он рассказал, что Химикус побежал на него с бутылкой в руке и ударил по голове.

Пашинский упал, а в руках у Химикуса уже была "розочка" - осколок бутылки. Как он появился - непонятно, но видимо после удара по голове Пашинскому.

После чего нардеп, с его слов, и решил выстрелить нападавшему в ногу. А затем вызвал ему "скорую" да и вообще - спас жизнь.

Как можно было в кого-то стрелять и попасть, если у тебя на голове разбили стеклянную бутылку - непонятно. Впрочем, показания Химикуса несколько проясняют этот вопрос.

Версия Химикуса. По словам же Вячеслава Химикуса, по пути домой он помог незнакомому водителю подтолкнуть заглохший микроавтобус. Внезапно затормозил Mercedes, из которого вышел Пашинский и стал угрожать оружием.

Химикус заявил, что ударил нардепа бутылкой уже после того, как тот направил на него пистолет и стал угрожать убийством. Что никакого предупредительного выстрела не было, и что Пашинский стрелял в него сверху, а не из положения лежа.

Кстати, об этом свидетельствует входное и выходное отверстие в ноге: от выстрела, произведенного с расстояния 15 см, остался пороховой ожог. Врачи, оперировавшие Химикуса, подтвердили, что стрельба производилась сверху вниз, поскольку осколки кости смещены вниз от таза.

Что говорило следствие. Учитывая, что Сергей Пашинский был большим человеком, его вначале даже было признали потерпевшим. А Химикуса - подзреваемым. Правда, потом, увидев, что это уже чересчур, просто решили закрыть это дело.

Однако после смены власти, ситуация для Пашинского стала ухудшаться. Юридическая команда Андрея Портнова, которая с самого начала представляла интересы Химикуса, добилась возобновление расследования.

И уже в минувшую пятницу Пашинскому вручили "пидозру". В итоге 7 октября бывшего "фронтовика" отправили под арест. Свою печальную судьбу Пашинский связал с "происками Портнова" и заявил, что это был "подарок Путину" на его день рождения.

"Посадки есть". Зачем посадили Пашинского

О том, что бывшего депутата могут арестовать, "Страна" рассказывала еще когда ему объявили подозрение.

Скорость, с которой это сделали - без утомительных многонедельных вызовов на допросы, как в случае с Порошенко - намекало на то, что власти на этот раз решились "закрыть" хотя бы кого-то. Что необходимо для "поправки" имиджа Зе-команды в глазах избирателей, которые все больше разочаровываются в слишком уж явном следовании новой власти курсом Порошенко.

Пашинский для этого - идеальная фигура. Он крайне токсичный персонаж, которого не станут защищать ни активисты (в основной своей массе), ни журналисты.

Так и произошло. На суд к бывшему нардепу явился лишь бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Правда, смущает, что Пашинского сажают за мелкую уголовщину. При этом никто не копает более серьезные темы, связанные с Пашинским: хищения в "Укроборонпроме", рейдерский захват кондитерской фабрики в Житомире и другие подобные истории.

Да и за криминал власть преследует очень избирательно. Совершивший куда более тяжкое деяние одесский радикал Сергей Стерненко разгуливает на свободе. Напомним, он зарезал мужчину в Одессе. "Пидозру" ему объявлять не стали.

За Стерненко стоят десятки радикальных активистов и, как говорят - посольство США. За Пашинским - только его дурная репутация. Поэтому экс-нардеп, стрелявший в человека, за решеткой, а праворадикал, убивший прохожего - на свободе.

Впрочем, посадка Пашинского может означать, что и другие деятели времен Порошенко, в конечном итоге, могут пойти за решетку. Об этом говорит и Андрей Портнов, который приложил большие усилия для посадки Пашинского.

"Петр Порошенко, надеюсь, вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого вашего преступления.

Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора. Для того, чтобы в нашей стране это стало уроком для всех на десятки лет", - написал Портнов в своем Телеграмм-канале.