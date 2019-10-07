Подъем цен на нефть активизировался 7 октября в ожидании прогресса на торговых переговорах США и Китая. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 по Киеву подорожали на $0,89 (1,52%) - до $59,26 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднялись на $0,99 (1,87%) - до $53,8 за баррель.

Цены взмыли в ожидании нового раунда переговоров между США и КНР относительно торговой сделки, которые состоятся на этой неделе. В последний раз очные переговоры между двумя странами проводились несколько месяцев назад.

Между тем СМИ передают, что Пекин существенно сузил круг тем, которые китайская делегация готова обсуждать с американскими коллегами. В частности, китайцы не намерены затрагивать проблему реформирования промышленной политики или государственных субсидий, которые являются ключевыми вопросами для администрации американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, в конце недели ожидается публикация обновленных прогнозов нефтяного рынка со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА).

В докладе аналитиков Commerzbank говорится, что эксперты по-прежнему ждут усиления спроса на топливном рынке. Однако для этого требуется разрешение американо-китайского торгового конфликта в ближайшем будущем, поэтому рынок будет особенно внимательно следить за переговорами.

Дополнительным позитивным фактором стали данные статистики нефтесервисной компании Baker Hughes. Они указывают на снижение числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 710 установок. Показатель сокращается уже семь недель подряд.

Несколькими днями ранее эксперты отмечали, что цены на нефть эталонных марок опускались восьмую сессию подряд, чего не наблюдалось уже почти год.

"Страна" рассказывала, что США анонсировали введение пошлин на нефтяные трубы Виктора Пинчука.