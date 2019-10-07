Священный синод Русской православной церкви на заседании в Троице-Сергиевой лавре по просьбе клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции принял их в юрисдикцию РПЦ. Об этом сообщил замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).



"Завершилось историческое заседание Священного синода. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата", - написал он в Telegram-канале.

Для "Русского экзархата" установили "особый режим управления, соответствующий традиции".

Так, Архиепископия полностью сохранит богослужебные и пастырские особенности, традиции епархиального и приходского управления, а также будет обладать финансовой автономией.



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех прихожан РПЦ с принятием в ее состав "Русского экзархата" и отметил, что это стало возможным благодаря большим изменениям в жизни стран Западной Европы.

Фото: tlg.name/s/kartezianec

Событие прокомментировал в своем Twitter известный российский политолог и публицист Армен Гаспарян

"Столетний раскол преодолен. Возможно, это был последний нерешенный вопрос Гражданской войны", - написал Гаспарян.

Скриншот: Twitter/ A_Gasparyan

Напомним, что Иерусалимский патриарх признал в Украине только одну церковь.

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