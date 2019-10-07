Печерский суд Киева взял под стражу до 4 декабря 2019 года без права внесения залога бывшего депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения жителю области Вячеславу Химикусу в 2016 году.

"Это решение судьи - подарок на день рождения Путину", - заявил Пашинский в зале суда.

"Даже при Януковиче хоть как-то соблюдались приличия. Сейчас в Телеграмм-канале написали, что посадят - посадили", - пожаловался Пашинский, вероятно, имея в виду телеграмм-канал известного юриста Андрея Портнова, который уже давно обещал посадить Пашинского. К слову, именно Портнова Пашинский называет главным "идеологом" свой посадки.

"Они думают, что посадив меня, они запугают моих друзей и весь украинский народ. Я не пугаюсь. Я буду проходить все эти круги ада и уверен в нашей победе", - сказал Пашинский, перед тем как полицейские увели его в тюрьму.

Уходя, зажатый между полицейскими Пашинский, взял за руку присутствовавшего в зале суда Александра Турчинова.

"Страна" подробно рассказывала со слов Химикуса, что произошло между ним и Пашинским в 2016 году.

В годовщину происшествия мы писали, как продвигаются дела с его расследованием.

А 4 октября сообщили, что сотрудники ГБР вручили подозрение бывшему депутату по делу о стрельбе в прохожего.