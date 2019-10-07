После избрания 7 октября меры пресечения в виде ареста экс-нардепу от "Народного фронта" Сергею Пашинскому, его адвокат Андрей Федур заявил, что политика могут убить в следственном изоляторе.

Об этом из зала суда передает корреспондент "Страны".

По мнению адвоката, покушение на Пашинского якобы планирует Россия.

"Это решение судьи (об аресте. - Ред.) обеспечивает возможность физического уничтожения Пашинского в Лукьяновском СИЗО. Есть реальная угроза жизни моего подзащитного. Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти главных врагов оккупантов. Я сейчас буду ехать к следователю и добиваться организации защиты в условиях содержания под стражей", - предупредил Федур.

Напомним, 4 октября сотрудники ГБР вручили подозрение бывшему депутату по делу о стрельбе в гражданина Вячеслава Химикуса в 2016 году.

А сегодня судья Печерского суда Киева постановила заключить подозреваемого под стражу до 4 декабря 2019 года.