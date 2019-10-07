Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вручило бывшему замминистра обороны Игорю Павловскому обвинительный акт о причастности к хищению 58 млн гривен при закупке топлива для Минобороны у фирмы "Трейд Коммодити". Об этом Украинским новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

"7 октября вручили", - сказал он. По его словам, в ближайшее время дело будет передано в Антикоррупционный суд.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура изменили подозрение Павловскому в причастности к хищению 149 млн гривен на причастность к хищению 58 млн гривен при закупке топлива для Минобороны у фирмы "Трейд Коммодити" и сообщили чиновнику об измененном подозрении.

11 октября 2017 года стало известно, что 4 должностных лица Министерства обороны задержаны по подозрению в растрате имущества на сумму почти 150 миллионов гривень. Среди них и заместитель главы ведомства Игорь Павловский. Глава МОУ Степан Полторак уже заявил: если следствие докажет вину его заместителя Игоря Павловского - он готов уйти в отставку.

Напомним,что прокуратура требовала ареста руководителя Трейд Коммодити с альтернативой залога 25 млн гривен.

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