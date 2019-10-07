Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект №2190, в котором предлагает на 30 дней отменить штрафы за неуплату единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц - предпринимателей (ФЛП) и самозанятых лиц, не плативших налоги в период без доходов. Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке к документу обосновывается его целесообразность.

"Как показывает практика, значительное количество самозанятых лиц и физических лиц - предпринимателей, которые не получают дохода и фактически не осуществляют какой-либо предпринимательской деятельности, до сих пор не инициировали процедуру государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности или снятия с учета как самозанятых лиц, а следовательно, таким лицам будут начислены штрафные санкции и пеня за неуплату ЕСВ ", - сказано в записке.

Законопроект призван предотвратить несправедливые штрафные санкции в отношении ФЛП и самозанятых лиц, не плативших ЕСВ, когда они не получали доходов.

Автор законопроекта предлагает ввести 30-дневный период с момента вступления в силу документа, в течение которого самозанятые лица смогут зарегистрировать прекращение предпринимательской деятельности без применения к ним штрафов за неуплату ЕСВ.

С 1 января 2017 ФЛП и самозанятые лица, не получающие доход от предпринимательской деятельности, обязали платить единый социальный взнос на уровне минимального страхового взноса за месяц (сейчас это 918 грн).

Напомним, в сентябре парламент принял законопроекты, в которых прописаны нюансы использования кассовых аппаратов и "кэшбек" для бдительных покупателей.

А на днях в "Слуге народа" предложили запретить ФЛП предоставлять услуги.