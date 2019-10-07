В Харькове скончалась самая старая собака в Украине - мопс по кличке Луша ушел из жизни в возрасте 19 лет и 6 месяцев. Об этом сообщила глава Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook в понедельник.

Фото: Facebook/Вєтрова Лана

"Даже имя у этой собачки исполнено любви хозяев – Луша Толстенькое Счастье... Я считаю, что такая долгая жизнь – это достойный пример любви и заботы человека. Поэтому это достижение также и ее хозяйки, Анны Гарбуз. Национальный реестр рекордов выражает благодарность за тепло и любовь, которыми она делилась с Лушей буквально до последнего ее вздоха", – написала Ветрова.

По информации издания Харьков-Vgorode, во время вручения награды Луше в прошлом году, хозяйка собаки рассказала, что питомец был куплен еще до ее свадьбы. При этом владельцы животного не представляют жизни без Луши, а когда ее не станет, не собираются заводить нового щенка.

Скриншот: Facebook/Вєтрова Лана

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