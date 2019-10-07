В понедельник, 7 октября, Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату от "Народного фронта" Сергею Пашинскому, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения жителю области Вячеславу Химикусу в 2016 году.

Его взяли под стражу до 4 декабря. Залога не предусмотрено.

"Страна" ведет собственный репортаж из зала суда в режиме онлайн.

Ранее в Государственном бюро расследований попросили взять Пашинского под стражу без права внесения залога.

Напомним, вечером 31 декабря 2016 года под Киевом возле деревни Хлепча во время конфликта на дороге нардеп Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины не увидела состава преступления в действиях Сергея Пашинского и закрыла уголовное дело против него. В ГПУ решили, что он действовал в рамках необходимой самообороны, которая исключает его уголовную ответственность. Зато действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными".

В ноябре 2018 года полиция вручила Химикусу подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганство"), максимальное наказание за которое - от трех до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, 4 октября экс-депутату Пашинскому вручили подозрение по делу о стрельбе в Химикуса. При этом сам Пашинский назвал дело против него "местью Портнова" и заявил, что не жалеет о стрельбе по человеку