В Киеве возле метро "Почайна" установили пятиметровую статую английского бульдога скульпторов Олега Годунова и Ивана Длугуновича. Об этом на Facebook рассказал один из авторов скульптуры Годунов.

Скульптор рассказал, что вместе с коллегой решил подготовить сюрприз для столицы.

"Мы решили сделать сюрприз для столицы нашей Украины. Теперь в городе Киев будет жить английский пятиметровый бульдог. Пока самая большая скульптура, которую мы сделали. Для нас это было нелегкое испытание, но мы приложили все усилия, чтобы большая мечта стала реальностью!", - написал Годунов.

Фото: Facebook/ GodunovOleg

Длугунович признался, что работа над гигантской собакой заняла 30 дней. При этом скульпторы старались сохранить ее втайне.

Видео: Facebook/ GodunovOleg

Авторы назвали одетого в красную рубашку бульдога с высунутым языком Другом.

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