В Киеве появилась 5-метровая статуя английского бульдога, одетого в красную рубашку
В Киеве возле метро "Почайна" установили пятиметровую статую английского бульдога скульпторов Олега Годунова и Ивана Длугуновича. Об этом на Facebook рассказал один из авторов скульптуры Годунов.
Скульптор рассказал, что вместе с коллегой решил подготовить сюрприз для столицы.
"Мы решили сделать сюрприз для столицы нашей Украины. Теперь в городе Киев будет жить английский пятиметровый бульдог. Пока самая большая скульптура, которую мы сделали. Для нас это было нелегкое испытание, но мы приложили все усилия, чтобы большая мечта стала реальностью!", - написал Годунов.
Фото: Facebook/ GodunovOleg
Длугунович признался, что работа над гигантской собакой заняла 30 дней. При этом скульпторы старались сохранить ее втайне.
Видео: Facebook/ GodunovOleg
Авторы назвали одетого в красную рубашку бульдога с высунутым языком Другом.
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