Президент Владимир Путин, которому сегодня, 7 октября, исполняется 67 лет, подписал указ об увеличении собственной зарплаты, а также денежного вознаграждения премьер-министра страны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, зарплаты были проиндексированы на 4,3 процента с 1 октября 2019 года. Кроме того, выросли размеры выплат для глав ряда российских ведомств.

В частности, речь идет о министерстве обороны, МЧС, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Генеральной прокуратуре и Следственном комитете. Также в список вошла Служба внешней разведки и Государственная фельдъегерская служба.

Ранее Путин подписал указ о повышении на 4,3 процента заработной платы некоторым категориям государственных служащих.

В 2015 году президент распорядился сократить зарплаты высшим государственным служащим на 10 процентов из-за дефицита бюджета. В мае 2019-го стало известно о возвращении оплаты труда чиновников на прежний уровень.

Напомним, что певица Наташа Королева поздравила Путина с днем рождения, а в ее адрес посыпались ругательства.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как Владимир Путин отмечает день рождения.