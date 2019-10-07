В понедельник, 7 октября, курс украинской валюты на межбанке укрепился до 24,740 грн/$1 с 24,805 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,72-24,76 грн/$1, в то время как Нацбанк на 8 октября установил официальный курс 24,867568 грн/$1.

По информации Национального банка, справочный курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке 7 октября снизился до 24,8801 грн/$1 с 24,6110 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 8 октября до 24,867568 грн/$1 по сравнению с 24,611821 грн /$1 на 7 октября 2019г.

Ранее "Страна" проанализировала, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках в начале недели.

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