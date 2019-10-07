СБУ разоблачила руководство коммунального предприятия "Днепровский метрополитен", которое закупило старое некачественное оборудование, поставив под угрозу работу объекта критической инфраструктуры и жизни людей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в конце 2017 чиновники предприятия купили у коммерческой структуры оборудование времен СССР под видом нового, которое было непригодно для использования. Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен. На самом деле цена устаревшего "металлолома" была максимум 100 000 гривен.

В ходе судебной экспертиза выяснилось, что противоправная сделка нанесла коммунальному предприятию ущерб в размере почти 2,5 миллиона гривен. Кроме того, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза устойчивой работе подземки и жизни и здоровью пассажиров.

Руководителю КП "Днепропетровский метрополитен" и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

Разоблачить злоумышленников помогали Нацполиция и прокуратура. Продолжается досудебное следствие.

Ранее "Страна" писала о задержании спецслужбой чиновников "Укрзализныци", вымогавших взятку в 270 тысяч грн.

Мы также сообщали о поимке в Ровно преступников, которые незаконно меняли имущественные права в электронных базах Минюста.