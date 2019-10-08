8 октября в Украине День юриста, в церкви вспоминают Сергия Радонежского, в народе ждали первых заморозков в этот день. День рождения отмечают такие известные актеры, как Леонид Куравлев и Сигурни Уивер.

Праздники в Украине

В Украине сегодня профессиональный праздник отмечают юристы.

Церковные и народные праздники

В церкви сегодня вспоминают Сергия Радонежского. Это один из самых почитаемых в народе святых. Считалось, что он покровительствует разведению птицы, поэтому день его памяти еще называли Сергий-курник. В старину забивали птиц, устраивали ярмарки. В этот день ждали первых ощутимых заморозков. Если они случались - хозяйки начинали засаливать капусту на зиму, поэтому второе название дня - Сергий-капустник. Крестьяне верили, что, если квасить овощи до заморозков, то они простоят недолго и будут невкусными. На столах в этот день обычно были пирожки с капустой, ими угощали родных.

События и даты

В 1892 году родилась известная русская поэтесса Марина Цветаева.

В 1911 году родился советский актер и шансонье Марк Бернес, исполнивший знаменитые "Шаланды полные кефали", "Спят курганы темные" и "Темная ночь".

В 1926 году по радио передали первый футбольный репортаж. Комментаторы рассказали слушателям о матче Славия (Прага) - МТК (Будапешт).

В 1936 году родился советский актер Леонид Куравлев, сыгравший в таких фильмах, как "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию", "Семнадцать мгновений весны", "Афоня", "Суета сует".

В 1949 году родилась американская актриса Сигурни Уивер, запомнившаяся по роли отважного лейтенанта. противостоящего внеземной цивилизации, в фильмах о "Чужом".

В 1961 году в украинском Переяслав-Хмельницком открыли памятник в честь 300-летия воссоединения с Россией.

В 1967 году в Боливии схватили Че Геварру, на следующей день его казнили.

В 1980 году состоялся последний концерт Боба Марли, он потерял сознание на сцене, а через семь месяцев умер от онкологической болезни.

Именины

Именины сегодня отмечают Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Роман, Сергей, Таисия.