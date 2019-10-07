Внефракционная народная депутат и член партии "Свобода" Оксана Савчук предложила установить 22 января днем независимости, а красно-черный флаг считать знаменем национально-освободительной борьбы украинского народа. Соответствующие проект постановления № 2205 и законопроект № 2229 зарегистрирован на сайте ВР.

По мнению Савчук, независимость украинского государства нужно считать с 22 января 1918 года, когда был провозглашен IV Универсал Центральной Рады Украинской Народной Республики. А 24 августа 1991 года, по ее концепции, правильнее называть Днем восстановления независимости Украины. Обе даты она предлагает отмечать ежегодно как государственные праздники.

Ее законопроект №2229 предполагает, что красно-черный флаг - это флаг национального достоинства. Нардеп привела список дат, когда этот флаг следует вывешивать на зданиях государственных учреждений.

Согласно проекту, государственный флаг необходимо располагать с левой стороны (если стоять лицом к фасаду), а флаг национального достоинства - с правой. При этом красно-черный флаг не должен находиться выше сине-желтого.

Документ вносит изменения в Уголовный и Административный кодексы: за надругательство над флагом национального достоинства предлагается наказывать так же, как над флагом Украины - штрафом 850 грн, арестом до полугода или лишение свободы до 3 лет. За нарушение порядка использования такого флага в Админкодексе, по убеждению Савчук, нужно штрафовать на сумму от 5100 до 8500 грн, а за повторное нарушение - от 8500 до 17 тыс. грн.

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