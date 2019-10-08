8 октября НБУ поднял курс доллара на 26 копеек - до 24,87 грн. В обменках доллар утром покупают за 25,05 грн, продают за 25,15 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24 до 25,10 грн, продают - от 24,90 до 25,60 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 8 октября

Курс НБУ сегодня - 24,87 грн, то есть доллар подорожал на 26 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,72 грн - покупка и 24,76 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 25,05 грн, средняя продажа - 25,15 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24 до 25,10 грн, продают - от 24,90 до 25,60 грн.

Прогнозы

В НБУ объясняют укрепление гривны, которое наблюдается с лета, пополнением рынка валютой от нерезидентов, которые скупают украинские ОВГЗ и рекордным урожаем зерновых. Украинские аналитики прогнозируют средний курс доллара на конец 2019 года в пределах 28,8 гривны за доллар. Кабмин в проекте госбюджета заложил курс валюты в размере 28,2 грн на 2020 год. В Минэкономике уверяют, что курс доллара в 2020-м будет обусловлен открытым рынком земли и дешевыми кредитами для фермеров.

По прогнозу агентства Fitch, курс доллара в Украине в 2020 году достигнет 30,6 грн.

МВФ ожидает курс на уровне 29,96 грн/долл к концу 2020 года и 30,55 грн/долл к концу 2021 года. Затем прогнозирует постепенное ослабление гривны примерно на 50 копеек ежегодно.

Аналитики JP Morgan к концу 2019 года ожидают курс на уровне 25,5 грн, а в 2020 году - доллар по 27,5 грн.

По оценкам Morgan Stanley, к концу этого года доллар будет стоить 26,5 грн, а к концу 2020 года - около 27,5 грн.

По прогнозам агентства Standard & Poor's доллар к концу 2019 года будет стоить 27 грн. На конец 2020 года - 27,5 грн. К концу 2021 года - 28 грн, а к концу 2021 года – 28,5 грн.

Консенсус прогноз от организации FocusEconomics основывался на девальвации гривны до уровня 30 грн/дол на конец 2019 года. Прогноз не обновлялся с 2018 года. В числе факторов роста курса доллара назывались выборы, обострение конфликта с Россией, возврат внешних долгов и неблагоприятная ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках.

Фото: minfin.com.ua