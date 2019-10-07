Народный депутат от "Слуги народа" и бывший гендиректор телеканала 1+1 Александр Ткаченко, который претендует на пост главы Киевской городской администрации, получил за 2018 год зарплату на сумму в 2 973 718 гривен (или же 247 809 гривен в месяц).

Об этом говорится в его декларации.

Отметим, что в Верховной Раде его зарплата как главы комитета составила чуть более 44 тысяч гривен. То есть падение дохода на новом месте работы оказалось почти шестикратным.

Согласно декларации, жена Ткаченко Анна, которая также работает в "Телерадиокомпании "Студия 1+1", получила за год 1 278 601 гривен (106 550 гривен в месяц). В сумме зарплата супругов превышала 350 тысяч.

Кроме того, Ткаченко и его жена задекларировали вместе 330 000 долларов (у Александра - 300 тысяч, у жены - 30 тысяч) наличных средств. Также на счету в "Райффайзен банке Аваль" у нардепа находится 203 173 гривен и 2 777 долларов. В этом же банке у его жены лежит 4 324 долларов. На счету в Укрсибанке Ткаченко имеет 7 983 долларов. Также Анна Ткаченко имеет на счету в банке Пивденный 147 636 гривен.

Напомним, народный депутат из фракции "Слуга народа" и бывший генеральный директор телеканала 1+1 Александр Ткаченко подал свою декларацию, где указал, что претендует на должность главы Киевской городской администрации.