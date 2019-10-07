Киевский районный суд Харькова 7 октября признал Марину Ковтун виновной во взрыве в рок-пабе "Стена", который произошел в ноябре 2014 года, и приговорил ее к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Назначить наказание в виде 11 лет с конфискацией всего принадлежащего Ковтун имущества", - сказано в приговоре, зачитанном председательствующим коллегии Виктором Попрасом.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) и ч. 5 ст. 27 ст. 258 (соучастие в теракте) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем из-за недоказанности суд признал Ковтун невиновной в посягательстве на территориальную целостность Украины и во взрывах в шахте возле завода им. Малышева и возле ресторана "Британия" (ч. 2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины). По этим статьям Ковтун была оправдана.

Суд пояснил, что срок отбывания наказания считается с момента взятия женщины под стражу - с 16 ноября 2014 года. До вступления в силу приговора день предварительного заключения учитывается как 2 дня отбывания наказания.

На приговор может быть подана апелляция.

Взрыв харьковском в рок-пабе "Стена" на улице Рымарской произошел 9 ноября 2014 года. В результате, по данным МВД, пострадали 13 человек.

Уже 17 ноября того же года пресс-центр СБУ отчитался, что спецслужба нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу, действовавшую в Харькове и Харьковской области и причастную к взрыву в "Стене".

18 февраля 2015 года начальник управления СБУ в Харьковской области Александр Пивовар сообщил, что большинство подозреваемых во взрыве в пабе обменяли в рамках выполнения мирного плана президента, а в СИЗО остались лишь два подозреваемых, в том числе организатор теракта Марина Ковтун. 12 июня 2015 года обвинительный акт в отношении нее был направлен в суд.

5 июля 2018 года в связи с увольнением с должности судьи председательствующей Светланы Шмадченко новым председательствующим стал Денис Невядомский. Коллегия судей в новом составе решила снова начать рассмотрение дела.

В начале 2019 года председательствующий Невядомский ушел в отпуск по уходу за ребенком. Его место занял судья Виктор Попрас. Суд решил продолжить слушать дело, несмотря на изменения в коллегии.

Ранее "Страна" сообщала, что 21 марта СБУ предотвратила теракт в метро Харькова. Сотрудники службы задержали мужчину, который заложил взрывчатку на станции "Индустриальная".

Также мы писали, что в апреле Фрунзенский районный суд Харькова решил продлить арест обвиняемым в теракте возле Дворца спорта.