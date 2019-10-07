Депутат Верховной Рады, бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко подал декларацию на должность председателя Киевской горадминистрации.

В ней он указывает, что претендует на должность главы КГГА. Декларация Ткаченко обнародована в публичном реестре НАПК.

Из декларации за 2018 год следует, что Ткаченко принадлежит квартира в Киеве площадью 132,7 кв. метра стоимостью 1,578 млн грн, а его жена владеет квартирой в столице площадью 45,7 кв. метров стоимостью чуть более 1 млн грн.

В декларации также указан автомобиль Range Rover Sport 2013 года выпуска, который принадлежит третьему лицу - телерадиокомпании "1+1", а на жену Ткаченко оформлен BMW X5 2016 года выпуска.

Кроме того, Ткаченко принадлежит 5%-ная доля в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" (еще 0,0862% - у его жены). Он является совладельцем целого ряда других компаний: ООО "Солюшнс" (доля в 51% принадлежит Ткаченко), ООО "Бабель" (25%), ООО "Кинолав "(99% Ткаченко и 1% - его жене), ООО "Книголав" (60%), ООО "Квартал ТВ" (16,67%), "1+1 Продакшн" (16,67%, жене - 0,2777%), CINEMA LOVE LTD (99%, жене - 1%), ООО "НТМ" (99%) и "А.Т.ТРЕЙДІНГ" (100%).

Из нематериальных активов ему принадлежит словесный знак, отраженный латинскими буквами "ТКАЧЕНКО", словесные знаки "НОВА СТУДІЯ" и "НОВА МОВА".

Отметим, что в ООО "Бабель", которому принадлежит интернет-издание TheБабель, Ткаченко указал себя как бенефициарного собственника (контролера). Что интересно, 24 сентября директор департамента новостей медиагруппы по новым медиа и руководитель ресурсом ТСН.ua Катерина Коберник, которая работает сейчас в theБабель, сообщила в переписке с нардепом Александром Дубинским, что сам Ткаченко свою долю продал.

Фото: facebook.com

Впрочем, декларация у Ткаченко подана за 2018, хотя и опубликована сегодня.

Ткаченко прошел в парламент по списку партии "Слуга народа" (№9 в предвыборном списке). Ранее он был генеральным директором группы "1+1 медиа".

Напомним, что Комитет Рады одобрил законопроект Ткаченко о Киеве. Он возвращает райсоветы в столицу.

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