Украинский журналист Даниил Яневский подал заявление в Соломенский райотдел Нацполиции на спикера Владимира Зеленского Юлию Мендель за то, что она оттолкнула от президента журналиста, который хотел задать ему вопрос. Копию своего заявления Яневский опубликовал на странице в Facebook.

"Из открытых источников (сеть интернет) мне стало известно о совершении преступления должностным лицом - прессекретарем президента гражданкой Мендель Юлией Владимировной", - говорится в заявлении.

Далее описывается инцидент, который произошел у здания Высшего антикоррупционного суда, когда журналисты ждали президента Владимира Зеленского. Среди ожидающих был журналист программы "Схемы" Сергей Андрушко. Он попытался задать вопрос Зеленскому, но его оттолкнула Юлия Мендель. Позже пресс-секретарь Зеленского заявила, что не толкала журналиста, а только остановила его.

"Действия прессекретар президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, были допущены умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, ответственность за которое предусмотрена ст. 171 УК Украины", - говорится в заявлении Яневского.

Также он написал, что это не единичный случай препятствования законной деятельности журналистов и выполнению президентом Украины своих конституционных обязанностей со стороны Юлии Мендель.

"Так, например, 15 сентября 2019 она оттолкнула журналиста "Радио" Свобода "Кристофера Миллера от Президента Украины, чем помешала главе государства завершить ответ на вопрос, а журналисту - выполнять свои профессиональные обязанности", - говорится в сообщении.

Также в нем излагаются требования заявителя:

Внести мое заявление о совершении Мендель Юлией Владимировной уголовного преступления по ч.2. ч.3 ст. 171 УК Украины в Единый реестр досудебных расследований и выдать мне памятку о процессуальных правах и обязанностях. В срок, предусмотреный УПК Украины, начать досудебное расследование, на основании совершения правонарушения, которое содержит признаки состава преступления, предусмотренного ч.2.ч.3 ст. 171 УК Украины. Уведомить в установленном законом порядке и сроках, о начале уголовного производства и окончания досудебного расследования.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что не боится потерять работу.

Также мы сообщали, что после инцидента с журналистом Мендель пожаловалась на травлю, буллинг и харрасмент.