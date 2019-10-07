Народный депутат из фракции "Слуга народа" и бывший генеральный директор телеканала 1+1 Александр Ткаченко подал свою декларацию, где указал, что претендует на должность главы Киевской городской администрации.

По закону главу КГГА назначает президент Украины по представлению Кабмина. В среду Кабмин во время своего заседания примет решение о таком представлении.

Скриншот с декларации Александра Ткаченко

Напомним, о том, что тогда еще гендиректор "1+1 медиа" Ткаченко может возглавить Киевскую администрацию, стало известно в июле.

"Страна" прогнозировала будущее Виталия Кличко и то, как Кличко будет сопротивляться назначению Ткаченко.

А 4 сентября наши прогнозы и аналитика оправдались: Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА.