Вторая неделя октября считается Нобелевской. Сегодня, 7 октября, в Стогкольге (Швеция) началось вручения самой престижной награды мира.

В первой номинации - по медицине - победила группа ученых: Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенц. Их исследование посвящено адаптации клеток к недостатку кислорода.

Остальных лауреатов назовут в такой последовательности:

8 октября, вторник - физика,

9 октября, среда - химия,

10 октября, четверг - литература (лауреаты за два года),

11 октября, пятница - премия мира,

14 октября, понедельник - экономика.

Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 декабря. Именно в день в 1896 году скончался шведский предприниматель и изобретатель, основатель премии Альфред Нобель.

Помимо памятных знаков, каждый лауреат получит шведские кроны, размер которых при конвертации в доллары составит один миллион.

Поясним касательно премии по литературе. В минувшем году она не вручалась. Причина - большой скандал, связанный с деятелем Нобелевского комитета по литературе Жаном-Клодом Арно. Он предстал перед судом Швеции по делу о преступлении сексуального характера.

Поэтому в этом году лауреатов по литературе будет сразу два - за 2018 и 2019 годы.

Украинцы пока ни разу не становились лауреатами Нобелевской премии. Ее получали только уроженцы Украины, уже будучи иностранными гражданами.

Так, Нобелевской премией по литературе в 2015 году была удостоена уроженка Ивано-Франковска, гражданка Беларуси Светлана Алексиевич. Летом минувшего года националисты сорвали ее выступление в Одессе.

Что касается русских писателей, они получали престижную премию четырежды: Иван Бунин (в 1933 году), Борис Пастернак (1958 год), Михаил Шолохов (1965 год) и Александр Солженицын (1970 год). Поэт Иосиф Бродский стал обладателем награды в 1987 году, однако уже будучи гражданином США.

В целом же советские власти "одобряли" получение Нобелевской премии по литературе только одним автором - Михаилом Шолоховым. Остальные же были подвергнуты травле. Их заслуги были оценены после распада СССР.

В середине сентября в Гарвардском университете США прошла очередная церемония вручения Шнобелевской премии - смешной награды, которая вручается ученым за неодназначные научные открытия. Со списком лауреатов и их достижений можно ознакомиться здесь.