Командование Вооруженных сил Украины и Операцией объединенных сил заявило, что разведение войск в Золотом перенесено на 9 октября. Об этом сообщает "112 Украина". Ориентировочное время начала разведения - 12:00.

Как передал корреспондент "112 Украина", местные жители высказываются против отсрочки и требуют начать разведение как можно скорее. Хотя есть и такие, кто боится перемен, так как неизвестно, что они за собой повлекут.

Сейчас командование ВСУ и ООС пытается успокоить людей и убедить их, что жителям прифронтовой полосы ничего не угрожает. Военные обещают сделать все возможное для безопасности населения.

Как писала "Страна", о начале разведения войск в Петровском и Золотом 1 октября на переговорах в Минске договорилась Трехсторонняя контактная группа.

Вооруженные силы Украины и т.н. республик Донбасса должны были сегодня начать разведение сил, однако из-за демарша националистов его отсрочили.