Брата экс-президента Украины Виктора Ющенко обвиняют в плагиате докторской диссертации, которую он недавно защитил. Об этом говорится в отзыве на диссертацию на получение ученой степени доктора исторических наук на научном историческом портале Historians.in.ua.

"Большое место в диссертации занимают отрывки из текстов других исследователей, переписанные сюда абзацами а то и по несколько абзацев сразу, без взятия этих тестов в кавычки, но часто со ссылкой после всего абзаца или нескольких абзацев текста на автора, откуда этот текст переписан, или и без всякого указания имени автора. И так идут абзац за абзацем, один списан у одного слово в слово, иногда с незначительными редактирования или в тексте П.А. Ющенко переставлены два абзаца, взятые у кого-то, в обратном порядке, может быть вставлена ​​какая-то сентенция. А дальше идет абзац уже текста другого исследователя, опять же не взят в кавычки, но с указанием автора. Из таких "нарезок" и компонуется "авторский текст" диссертации", - говорится в материале.

Также был опубликован список авторов и научных работ, откуда Петр Ющенко брал те или иные фрагменты текста. Отмечается, что заимствования у этих авторов для наглядности пришлось выделить в отдельную таблицу, в которую вошли далеко не все случаи академического плагиата, который есть в диссертации, поскольку он в ней присутствует в большом количестве.

"В диссертационной работе наблюдается такое явление, как злоупотребление цитатами, даже если их оформили почти корректно, то есть в начале текста указали, кому принадлежит, а в конце была сделана ссылка на автора, но, как правило, сам текст тоже не выделен кавычками. Количество таких цитат тоже значительное, а на отдельных страницах оно значительно превышает количество авторского текста, отдельные цитаты настолько обширные, занимающие по две страницы или даже больше, выступая ярким признаком несамостоятельности исследования. В то же время, благодаря цитатам и пересказам текстов других лиц автор натягивает себе необходимый объем диссертации", - добавили авторы статьи.

Фото: historians.in.ua

Напомним, что Минобразования пригрозило лишать ученых званий за плагиат.

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