Сотрудники Национального агентства по предотвращению коррупции передадут в Национальное антикоррупционного бюро недостоверные данные, которые были обнаружены в декларациях четырех экс-нардепов на 90 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Как сообщается, недостоверные данные в декларациях были поданы депутатами 8 созыва Русланом Демчаком, Станиславом Березкиным, Аркадием Корнацким и Вадимом Кривохатько.

Демчак в декларации за 2016 года отметил недостоверные сведения о средствах, размещенных им на банковских счетах и ​​номинальную стоимость ценных бумаг, принадлежащих ему. В общем выявлено нарушений на сумму более 71,7 млн гривен.

Березкин, подавая декларацию 2015 года (исправленную), отметил недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместах, принадлежащих члену семьи (жене) на праве собственности. Сумма недостоверных сведений в декларации 2015 года (исправленной) составляет более 4,3 млн гривен.

Корнацкий в декларации за 2016 не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды. Кроме того, не отразил информацию о праве пользования жилым домом, который является его зарегистрированным местом жительства, и не указал сведения о расходах, на основании каких он приобрел право собственности на земельные участки. Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 3,2 млн гривен.

Кривохатько, подавая декларацию за 2017 год, отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения им в собственность автомобиля на общую сумму более 471 тыс. гривен.

Как отметили в агентстве, обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных преступлений будут переданы в Национальное антикоррупционное бюро.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в реестре появятся декларации военных прокуроров, которые откроет НАПК.

Напомним, 2 октября Рада приняла реформу НАПК и обязательные декларации в Офисе президента.