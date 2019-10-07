По оперативным данным на 12:00 7 октября, на свадьбе в баре-ресторане "Оскар" села Путила Черновицкой области всего отравились 129 человек, в том числе 36 детей. Об этом сообщает Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Как сказано на сайте центра, из числа заболевших госпитализированы 73 человека, из них 19 детей. В Вижницкую районную больницу (г. Вашковцы) попали 24 человека, из них 8 детей. В Путильскую ЦРБ - 41 человек, в том числе 10 детей. В областную клиническую больницу Черновцов - 7 взрослых. И в областную детскую клиническую больницу города - 1 ребенок. Остальных заболевших лечат амбулаторно.

По месту жительства жертв отравления специалисты проводят работу по выявлению новых случаев заболеваний.

По данным лабораторного центра, результаты исследования клинического материала от 20 больных показали наличие Salmonella enteritidis. Бактерию обнаружили в таких блюдах, как форель в сметане, бедро курицы горячего копчения, холодец, жареная в кляре рыба, филе лосося маринованное, колбаса копченая, рулет куриный и пирог с мясом.

Кроме того во всех блюдах за исключением куриного рулета выделена условно-патогенная микрофлора Klebsiella pneumonia.

Напомним, массовое отравление на свадьбе в Путиле случилось 29 и 30 сентября. Сначала плохо себя почувствовали 19 человек.

А по состоянию на 5 октября в больнице с отравлением в ресторане "Оскар" находились уже 72 человека.