Местное население в городе Золотое Луганской области, поддерживает разведение войск.

Об этом в Ивано-Франковске на встрече "Диалоги об Украине" сообщила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова, сообщает Укринформ.

"Сегодня министр обороны общался с местным населением несколько часов. В населенном пункте Золотое, которое находится в зоне разведения, местное население абсолютно поддерживает разведение войск. Никаких негативных настроений нет", - отметила Фролова.

По ее словам, такие негативные настроения присутствовали только у двух человек, которые приехали из Киева, тогда как местные люди хотят восстановления дорог и инфраструктуры.

"Хочу заметить, что общая протяженность линии разграничения - 410 км. Сейчас три участника, о которых идет речь, а это Станица Луганская, Золотое и Петровское имеет около 3-х км, то есть разведение состоится на 1 км с каждой стороны от этих населенных пунктов", - отметила заместитель министра обороны.

Она подчеркнула, что разведение войск начали только в Станице Луганской. Эта операция, утверждают в Минобороны, будет не мгновенной, а долговременной. Более того, разведение будет зеркальным, а потому поведение противоположной стороны четко мониторят.

"Разведение войск произойдет не раньше, чем на седьмой день после полного прекращения огня на участке, где оно предусмотрено. Если обстрелы продолжаются, разведение войск не происходит", - заверила Фролова.

Сегодня в Ивано-Франковске стартовала президентская программа "Диалоги об Украине" с участием представителей Офиса Президента Украины и общественности Прикарпатья. Диалоги начали с минуты молчания по погибшим во время украинско-российской войны в Донбассе.

Напомним, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться сегодня, после демарша националистов отложили минимум на неделю.

Также мы писали о том, что в "ДНР" и "ЛНР" обвинили Киев в срыве разведения сил на Донбассе.