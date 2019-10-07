Из-за действий ультрас матч 12-го тура чемпионата Украины в Первой лиге между командами "Балканы" (Заря) и одесским "Черноморцем" был прерван на 71-й минуте при счете 1:1.

Фаны "Черноморца" начали жечь дымовые шашки еще в первом тайме. Над полем повис дым. А после перерыва хлопки пиротехники на трибунах стали чаще. На поле, к футболистам вырвался болельщик, который пытался на повышенных тонах что-то объяснить гостям. Его дважды пришлось выводить с поля. Затем среди болельщиков завязалась драка. После этого команды забрали с поля, а драку попытались разнять. Тем временем на поле выбежал еще один болельщик с зажженным файером.

Далее в дело пошел слезоточивый газ, на трибунах завязалась драка, в действие вступили правоохранители с подкреплением. В итогесудья принял решение увести команды с поля и матч не был закончен.

Видео беспорядков с 1:44:30

Ранее "Страна" писала о том, что киевский "Арсенал" обыграл одесский "Черноморец" и совершил рывок в УПЛ.

Также мы сообщали, что "Шахтер" одолел "Черноморец" только благодаря пенальти Марлоса.