Во время визита в Тбилиси президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, откуда взялась и что предусматривает так называемая "формула Штайнмайера", пишет ВВС.

Отвечая на вопрос корреспондентки Нины Ахметели, какова была роль России в создании этой формулы и есть ли правдивыми слова Петра Порошенко, что она "написана" в Кремле, президент Германии сначала отметил: "Во-первых, я не понимаю ваш вопрос".

Но далее он рассказал, как возникла "формула". "Была ситуация на переговорах в Париже три года назад, которые проводились на встрече нормандской контактной группы на самом высоком уровне. Переговоры не продвигались, потому что на самом деле проекты, которые должны быть имплементированы после минских соглашений, стали известными... Но шаги, которые должны быть сделаны обеими сторонами, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего более, чем попытку сделать из больших шагов (предложенных в сделках - Ред.), которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия, до сих пор надо согласовать", - сказал Штайнмайер.

"Таким образом аргумент (о российском влиянии - Ред.) меня удивляет, поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента (Порошенко - Ред.)", - добавил он.

Вероятно, господин Штайнмайер мог ошибиться с точной датой или местом переговоров, поскольку встреча в нормандском формате в Париже с участием лидеров четырех государств и руководителей МИД прошла 2 октября 2015 года, то есть четыре года назад. А в октябре 2016 года встреча в таком формате состоялась в Берлине и она была последней.

Напомним, что в "Слуге народа" рассказали о судьбе сепаратистов после применения формулы Штайнмайера.

Также мы писали о том, у Зеленского объяснили, почему Украина не может отказаться от формулы Штайнмайера.

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