Министр иностранных дел республики Белоруссия Владимир Макей заявил, что страна готова предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины любого уровня и в любом формате, включая нормандский. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства, Белоруссия всегда предлагала свою роль посредника и организатора переговоров.

"Вы знаете нашу позицию: мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы конфликт в Украине как можно скорее был завершен, в том числе мы готовы обеспечить любые встречи - в нормандском формате, расширенном нормандском формате, в иных форматах", - заверил Макей.

При этом министр отметил, что пока "конкретных предложений не было".

Напомним, 1 октября в Минске Трехсторонняя контактная группа подписала "формулу Штайнмайера". Президент Владимир Зеленский по этому поводу выступил с обращением.

"Страна" приводила полный текст "формулы Штайнмайера".