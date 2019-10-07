Уроженка Киева, заслуженная артистка России Наташа Королева поздравила с днем рождения Владимира Путина, который отмечает сегодня 67-летние.

"С днём Рождения Владимир Владимирович!!!" - написала певица в своем Инстаграме и прикрепила снимок, на которой она в компании артистов позирует с президентом России.

Некоторые поклонники Королевой присоединились к поздравлениям.

"Владимир Владимирович Живите долго и счастливо и в любви", "Отличное плечо для поддержки", "В.В Легенда" - написали пользователи.

Однако многим фанатами поп-певицы такой пост не понравился.

"Зашквар полный Наташа , не ожидала от вас((((", "Депортации в Украину правильная", "@ополизы гребанные", "И вы прогнулись? Отписываюсь....", "Политическая про@мандовка, такая же как Валерия. Артист должен оставаться вне политики, украинская Иуда", "Фу... отписываюсь", - отметили другие подписчики певицы.

Наташа Королева с Путиным. Фото: Инстаграм Королевой @koroleva__star

Напомним, Наташа Королева не въездная в Украину. Кассационный административный суд Верховного Суда признал законным запрет СБУ от 2016 году посещения ей страны. С 2018 года Королева оспаривает данное решение в ЕСПЧ.

Ранее "Страна" публиковала материал, как Путин отдыхает в тайге на свой день рождения - видео- и фоторепортаж.